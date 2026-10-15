Обыски прошли у главреда "Новой газеты" Соколова

Фото: ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Обыск прошел в квартире главного редактора "Новой газеты" (признана СМИ-иноагентом в России) Сергея Соколова. Он доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о незаконном использовании личных данных, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В апреле в редакции "Новой газеты" также провели обыски. Издание проверяли на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

После этого по делу о незаконном использовании персональных данных был арестован журналист и исполнительный редактор газеты Олег Ролдугин. Свою вину он не признал.

В июне журналисту была изменена мера пресечения. Его перевели из СИЗО под домашний арест.

