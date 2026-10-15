В России создадут единый словарь по жестовому языку

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На повестке дня в России находятся вопросы формирования единого словаря русского жестового языка. Об этом сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

"Сейчас на повестке дня вопрос о создании общедоступного цифрового ресурса, единой платформы и единого словаря русского жестового языка, разработка учебных программ и методических пособий по русскому жестовому языку", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Ямпольской, в стране намерены выстроить комплексную систему так, чтобы каждый носитель жестового языка чувствовал себя комфортно и мог реализовываться.

Как добавила советник президента, в России насчитывается около 200 тысяч носителей жестового языка.

Ранее стало известно, что еще три издания войдут в список нормативных словарей современного русского литературного языка. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что в этом году в перечень уже вошли пять собраний слов. К ним добавятся новые академические издания – словари аббревиатур, омонимов и фразеологический.

