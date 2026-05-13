13 мая, 16:33

Еще три издания войдут в список нормативных словарей по русскому языку

Еще три издания войдут в список нормативных словарей современного русского литературного языка. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском международном филологическом форуме.

Совещание межправительственной комиссии по русскому языку по этому вопросу пройдет в среду, 13 мая. В его рамках сформируют список эталонных нормативных словарей.

Кравцов напомнил, что в этом году в перечень уже вошли пять собраний слов. К ним добавятся новые академические издания – словари аббревиатур, омонимов и фразеологический.

Ранее стало известно, что единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов внедрят с 1 сентября 2027 года. Пособия уже готовы и находятся на экспертизе в Российской академии наук (РАН). Над их созданием работал в том числе Совет при президенте РФ.

