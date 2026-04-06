06 апреля, 20:47

Общество

Минпросвещения опровергло создание группы по включению новой лексики в словари

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Информация о создании при правительственной комиссии по русскому языку рабочей группы для включения новой лексики в нормативные словари не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее в СМИ сообщили, что правительственная комиссия по русскому языку якобы создала рабочую группу, которая займется включением новой лексики в нормативные словари. Необходимость в этом возникла после того, как с 1 марта 2026 года вступил в силу закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве.

Ведомство подчеркнуло, что подобная структура не создавалась и не функционирует.

В министерстве также напомнили, что перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, утвержден распоряжением правительства от 30 апреля 2025 года. В него входят орфографический, орфоэпический и толковый словари, а также словарь иностранных слов. Все они размещены в открытом доступе на сайте Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН.

До этого Минпросвещения отметило соответствие 11-летнего образования нуждам школьников. В ведомстве посчитали, что срок получения среднего образования в стране по закону составляет 11 лет и позволяет ученикам эффективно освоить программу.

