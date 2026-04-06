Евросоюз (ЕС) направил России сигнал о подготовке к войне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мемы.

"Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий", – заявил политик.

Как заявил Мема, европейские государства не только активно инвестируют в наращивание военных ресурсов, но и ускоренными темпами перевооружаются. В частности, Европа планирует вложить 800 миллиардов евро в формирование собственной армии. Он подчеркнул, что европейские лидеры открыто позиционируют Россию как противника и продолжают курс на эскалацию конфликта в Украине.

По его словам, европейский нарратив о том, что Россия якобы угрожает Европе и стремится к войне, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что Москва неоднократно демонстрировала готовность к дипломатическому диалогу, но ЕС упорно отказывается от него.

Ранее СМИ сообщали о том, что европейские государства предложили Украине продлить конфликт с Россией еще на несколько лет, пообещав взамен финансовую поддержку. При этом президент Украины Владимир Зеленский под давлением западных партнеров поручил разработать сценарий, предусматривающий перенос президентских выборов в стране на неопределенный срок.