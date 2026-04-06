Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 18:14

Политика

В Финляндии заявили, что ЕС послал сигнал о подготовке к войне с Россией

Фото: depositphotos/dnaumoid

Евросоюз (ЕС) направил России сигнал о подготовке к войне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мемы.

"Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий", – заявил политик.

Как заявил Мема, европейские государства не только активно инвестируют в наращивание военных ресурсов, но и ускоренными темпами перевооружаются. В частности, Европа планирует вложить 800 миллиардов евро в формирование собственной армии. Он подчеркнул, что европейские лидеры открыто позиционируют Россию как противника и продолжают курс на эскалацию конфликта в Украине.

По его словам, европейский нарратив о том, что Россия якобы угрожает Европе и стремится к войне, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что Москва неоднократно демонстрировала готовность к дипломатическому диалогу, но ЕС упорно отказывается от него.

Ранее СМИ сообщали о том, что европейские государства предложили Украине продлить конфликт с Россией еще на несколько лет, пообещав взамен финансовую поддержку. При этом президент Украины Владимир Зеленский под давлением западных партнеров поручил разработать сценарий, предусматривающий перенос президентских выборов в стране на неопределенный срок.

Читайте также


политика

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика