06 апреля, 17:48

Происшествия

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до 11 человек

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Спиридонов Олег

Число погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане увеличилось до 11 человек, сообщили в компании.

Поисковая операция на территории "Нижнекамскнефтехима" завершается. Вместе с тем продолжаются поиски еще одного сотрудника.

О пожаре на территории промышленной зоны в Нижнекамске стало известно 31 марта. По предварительным данным, в ходе работ по устранению последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси на 1 тысячи квадратных метров с последующим взрывом.

В результате случившегося пострадали 72 человека. 10 из них доставили в Москву специальным бортом МЧС РФ.

Также при ЧП на предприятии погиб 27-летний пожарный Марат Назипов. За мужество и героизм, проявленные им во время трагедии, его представят к государственной награде.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Спецборт МЧС доставил пострадавших при пожаре в Нижнекамске в Москву

Читайте также


Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

