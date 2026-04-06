Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до 11 человек

Число погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане увеличилось до 11 человек, сообщили в компании.

Поисковая операция на территории "Нижнекамскнефтехима" завершается. Вместе с тем продолжаются поиски еще одного сотрудника.

О пожаре на территории промышленной зоны в Нижнекамске стало известно 31 марта. По предварительным данным, в ходе работ по устранению последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси на 1 тысячи квадратных метров с последующим взрывом.

В результате случившегося пострадали 72 человека. 10 из них доставили в Москву специальным бортом МЧС РФ.

Также при ЧП на предприятии погиб 27-летний пожарный Марат Назипов. За мужество и героизм, проявленные им во время трагедии, его представят к государственной награде.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.