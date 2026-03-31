31 марта, 16:03
Число погибших при возгорании на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух
Фото: телеграм-канал Mash
Число погибших при возгорании на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане выросло до двух, сообщили в пресс-службе компании.
В результате ЧП пострадали 72 человека. В компании добавили, что 8 из них госпитализированы, еще 64 получили легкие повреждения. Речь идет о порезах от выбитых стекол и ушибах. Им оказали медицинскую помощь на месте.
О пожаре на заводе в Нижнекамске стало известно 31 марта. Причиной, предварительно, стал сбой в работе оборудования.
Для тушения огня привлекли более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России. Медицинская служба Нижнекамска объявила повышенный уровень готовности.
В результате возгорания в некоторых домах повреждено имущество. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
