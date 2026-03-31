ТАСС: двое пожарных пострадали при тушении возгорания на "Нижнекамскнефтехиме"

Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, они получили травмы средней и легкой тяжести.

Кроме того, пожару был присвоен наивысший ранг сложности. На место тушения направлен пожарный поезд. В готовность приведены и пожарные из Башкирии и Удмуртии.

О пожаре на предприятии в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Причиной возгорания, по предварительной информации, послужил сбой в работе оборудования. В результате погиб один человек, еще как минимум 50 пострадали.

В тушении огня задействованы более 60 пожарных и 19 единиц техники. Также на месте происшествия проводится мониторинг качества воздуха. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

