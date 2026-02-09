Фото: телеграм-канал "МЧС Ленинградской области"

Пожар произошел в промзоне "Большевик" в Ленинградской области ночью вечером в воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, возгорание случилось в одноэтажном здании смешанной постройки. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Специалистам удалось локализовать огонь. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее пожар возник на чердаке в историческом здании в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 26 человек.