09 февраля, 13:17

Политика
Песков назвал "дух Анкориджа" набором взаимных пониманий России и США

Песков объяснил, что включает в себя "дух Анкориджа"

Фото: kremlin.ru

"Дух Анкориджа" – это набор взаимных пониманий России и США, способных привести к прорыву в том числе в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что они были озвучены накануне встречи и во время приезда в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, после чего появилась необходимость встречи "в верхах".

"Эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв", – отметил Песков.

При этом он добавил, что в Кремле "не хотели бы вдаваться в детали", поскольку убеждены в том, что "в интересах дела" переговоры необходимо вести в закрытом режиме и не заниматься "мегафонной дипломатией".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приняла предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, которые были выдвинуты на саммите в Анкоридже, однако теперь США оказались не готовы к их реализации. Если же подходить к этому вопросу "по-мужски", то проблему можно решить, уверен министр.

Сюжеты: Переговоры Путина и Трампа , Переговоры по Украине
властьполитика

