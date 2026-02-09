Лавров заявил, что США отказались от своих предложений по Украине в Анкоридже

Фото: kremlin.ru

США отказались от своих предложений по урегулированию украинского конфликта, которые были выдвинуты на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

По его словам, Россия приняла эти предложения, но теперь не готовы к их реализации оказались США. Если же подходить к этому вопросу "по-мужски", то проблему можно решить, уверен министр.

Лавров подчеркнул, что Москва заявила о готовности к взаимовыгодному масштабному сотрудничеству с Вашингтоном, однако позже против России продолжили вводить новые санкции и задерживать ее танкеры в море, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Кроме того, США решили выйти на путь экономического доминирования, указал глава ведомства. Они предпринимают попытки запретить Индии и другим партнерам России покупать дешевые российские энергоносители. При этом страны Европы уже приобретают дорогой американский сжиженный природный газ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы для восстановления отношений между Россией и США могут появиться лишь в случае устранения взаимных раздражителей. По его мнению, только при соблюдении этого условия отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

