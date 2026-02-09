Авиакомпания "Россия" может изменить маршруты на Кубу из-за дозаправки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Авиакомпания "Россия" продолжит выполнять программу полетов на Кубу, но маршруты могут быть скорректированы из-за дозаправки, заявили в "Аэрофлоте".

Это заявление было сделано на фоне сообщений со стороны властей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро. В случае изменения ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов.

Помимо этого, с 10 февраля по 11 марта возможен пересмотр туристических программ туров на Кубу, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там добавили, что поставки керосина будут приостановлены в 9 аэропорта страны, включая Кайо-Коко.

Авиакомпании будут вынуждены пересматривать полетные программы. Переносы или отмены отдельных рейсов возможны в зависимости от обстановки, однако полная остановка туров в настоящий момент не объявлена.

Тем не менее туристам рекомендуется поддерживать постоянную связь с туроператором и отслеживать обновления по рейсам. Если перелет будет отменен, пассажир может получить возврат денег или перебронирование на альтернативные даты и маршруты.

Куба 9 февраля на фоне энергокризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение суток. Уточнялось, что некоторое время не будет топлива Jet A-1 для воздушных судов. Дозаправка станет недоступной в авиагаванях Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэй, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Кубы и Мансанильо.

