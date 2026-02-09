Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 17:35

Транспорт

Авиакомпания "Россия" может изменить маршруты на Кубу из-за дозаправки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Авиакомпания "Россия" продолжит выполнять программу полетов на Кубу, но маршруты могут быть скорректированы из-за дозаправки, заявили в "Аэрофлоте".

Это заявление было сделано на фоне сообщений со стороны властей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро. В случае изменения ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов.

Помимо этого, с 10 февраля по 11 марта возможен пересмотр туристических программ туров на Кубу, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там добавили, что поставки керосина будут приостановлены в 9 аэропорта страны, включая Кайо-Коко.

Авиакомпании будут вынуждены пересматривать полетные программы. Переносы или отмены отдельных рейсов возможны в зависимости от обстановки, однако полная остановка туров в настоящий момент не объявлена.

Тем не менее туристам рекомендуется поддерживать постоянную связь с туроператором и отслеживать обновления по рейсам. Если перелет будет отменен, пассажир может получить возврат денег или перебронирование на альтернативные даты и маршруты.

Куба 9 февраля на фоне энергокризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение суток. Уточнялось, что некоторое время не будет топлива Jet A-1 для воздушных судов. Дозаправка станет недоступной в авиагаванях Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэй, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Кубы и Мансанильо.

Российских туристов начали вывозить с Кубы из-за дефицита авиатоплива

Читайте также


транспорттуризм

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика