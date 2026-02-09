Форма поиска по сайту

09 февраля, 10:15

Транспорт

Куба предупредила авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов

Фото: depositphotos/joyfull

Куба на фоне энергокризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение суток. Об этом сообщает издание Efe.

Согласно уведомлению NOTAM, которое выпустил международный аэропорт Хосе Марти в Гаване, в 9 аэропортах страны с 10 февраля по 11 марта не будет топлива Jet A-1 для воздушных судов. Как передает портал Ciber Cuba, дозаправка станет недоступной в авиагаванях Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэй, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Кубы и Мансанильо.

Отмечается, что отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с горючим затрагивает коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию.

Уточняется, что нехватка Jet A-1 возникла на Кубе в результате энергокризиса, который усугубился перебоями во внешних поставках и неспособностью государства обеспечить стабильный импорт. Долгое время Гавана в значительной степени зависела от нефти Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американскими военными президента республики Николаса Мадуро.

Кроме того, на ситуацию повлияло давление со стороны США. В конце января американский президент Дональд Трамп объявил режим ЧС из-за якобы угрозы нацбезопасности со стороны Кубы. Он также подписал указ, позволяющий Штатам вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу.

В ответ власти островного государства призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции. Совет обороны Кубы также приступил к рассмотрению планов и мер при переходе к военному положению, однако о его введении пока речи не идет, уточнял президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

