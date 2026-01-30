Форма поиска по сайту

03:16

Политика

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за якобы угрозы от Кубы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности, которая исходит со стороны Кубы. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Власти Кубы поддерживают и оказывают содействие многочисленным враждебным странам, транснациональным террористическим группам и злонамеренным субъектам, враждебным США, включая правительство Российской Федерации, КНР, правительство Ирана, ХАМАС и "Хезболлах", – заявил Трамп.

По его словам, правительство Кубы приглашает "противников США" разместить на их территории военные и разведывательные средства, которые непосредственно угрожают безопасности Штатов.

Трамп утверждает, что на Кубе находится крупнейший объект радиоразведки России, который пытается похитить конфиденциальную информацию США. Кроме того, власти Кубы продолжают развивать тесное сотрудничество с КНР в области разведки и обороны.

"Куба давно оказывает помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в западном полушарии, пытаясь сорвать санкции США и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности в регионе, соблюдение верховенства права и защиту национальной безопасности и внешней политики США", – подчеркнул американский президент.

Глава Белого дома также обвинил Кубу в поддержке терроризма и дестабилизации региона посредством миграции и насилия. Помимо этого, по утверждениям Трампа, кубинские власти "преследуют и пытают политических оппонентов, лишают кубинский народ свободы слова и прессы".

Трамп пообещал принять необходимые меры для защиты национальной безопасности и интересов США, в том числе "путем привлечения кубинского режима к ответственности за его злонамеренные действия и связи".

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Они будут действовать в отношении импортируемых в США товаров. Размер тарифов пока не определен.

В свою очередь, власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США. В частности, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.

