Январь в столице стал третьим в списке самых влажных в XXI веке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Январь 2026-го в Москве занял третье место в списке самых влажных первых месяцев года в XXI веке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что всего в январе выпало 83,4 миллиметра осадков, что превысило месячную норму в 1,5 раза. А в подмосковной Коломне этот месяц стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Там выпало 100 миллиметров осадков. Это составляет 244% нормы.
Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве выросла на 31 сантиметр в период с 26 по 30 января. При этом в центре столицы прирост снега был еще больше – 33 сантиметра.
По данным метеостанции, расположенной возле гостиницы "Балчуг", если 26-го числа высота снежного покрова была 36 сантиметров, то к концу рабочей недели показатель достиг 69 сантиметров.
Городские службы продолжают устранять последствия снегопадов. Специалисты очищают крыши зданий и дороги. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.
