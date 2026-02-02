Первый день февраля стал самым холодным в столичном регионе за текущую зиму

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый день февраля побил все рекорды по холоду, став самым морозным за весь текущий зимний сезон в столичном регионе, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в Москве и на большей части территории Подмосковья температура опустилась до минус 20 градусов, что оказалось на 12–13 градусов холоднее нормы.

"Эта же температура воздуха и "ушла" в ночь", – добавила она в своем телеграм-канале.

Позднякова уточнила, что в 06:00 в столице температура колебалась в пределах 19–21 градуса мороза. Однако из-за высокой влажности создавалось ощущение, что на улице значительно холоднее – около минус 25 градусов и ниже.

Ожидается, что аномальные морозы в мегаполисе прекратятся после пятницы, 6 февраля, рассказал в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Согласно его прогнозам, температурный фон нормализуется уже в выходные, 7–8-го числа.

Он также отметил, что минувшей ночью, 2 февраля, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 20 градусов, тогда как средняя ночная норма для февраля составляет 11,1 градуса ниже нуля.

При этом в целом февраль в Москве прогнозируется теплее многолетних значений, заверяла ранее Позднякова. Она пояснила, что второй месяц зимы обычно бывает теплее первого, поскольку световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.

Схожий прогноз давала и синоптик Марина Макарова. Она указывала, что температура воздуха в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы, благодаря чему весна наступит в столице раньше обычного.