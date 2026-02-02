02 февраля, 14:01Политика
В Кремле напомнили Зеленскому о возможности прямых контактов в Москве
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Прямые контакты Москвы и Киева возможны в российской столице. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков напомнил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Зеленский предлагает контакты. (Владимир. – прим. ред.) Путин сказал, что они возможны в Москве", – цитирует его RT.
Готовность российского лидера ко встрече подтверждал ранее и его помощник Юрий Ушаков. В таком случае, по его словам, Москва гарантирует главе киевского режима 100-процентную безопасность и необходимые условия для работы.
Тем не менее Зеленский отказался от предложения. Он заявил, что его встреча с Путиным в российской столице, "безусловно, невозможна".