Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Необходимо расследовать наличие родственных связей между премьер-министром Польши Дональдом Туском и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, предложил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

Это стало ответом на заявление Туска о том, что Эпштейн якобы был русским шпионом. Дмитриев подчеркнул, что нужно начать расследование и выяснить, является ли польский премьер "тайным братом или сыном" финансиста.

"Разве они не похожи?" – указал политик.

В 2019 году Эпштейна арестовали, его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме, которая, предположительно, наступила в результате самоубийства.

В конце января 2026 года министерство юстиции США рассекретило более 3 миллионов страниц документов, относящихся к делу Эпштейна.

В этих материалах, например, президент США Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил финансист.

В них также фигурировали и российские деятели культуры и искусства, в их числе – экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский и певица Алла Пугачева.

