РИА Новости: музыкант Макаревич упоминается в материалах по делу Эпштейна

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе (Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ)

В материалах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминается российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов в РФ), сообщает РИА Новости, изучив опубликованные документы.

Музыкант появляется в обзоре прессы, который Эпштейн получил в мае 2012 года в контексте участия в акциях протеста в начале 2010-х годов. Там же фигурирует писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В материале, который получил финансит, Макаревич характеризуется как человек, который возглавил одно из шествий от Пушкинской площади до Чистых прудов в Москве.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Предположительно, это произошло в результате самоубийства.

В конце января 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

