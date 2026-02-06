Эксперт Бессонов: подорожание огурцов связано с сезонными колебаниями

В начале января 2026 года россияне заметили подорожание овощей и фруктов, сообщили СМИ. Когда ждать понижения стоимости на эти категории продуктов, разбиралась Москва 24.

Большой подъем

Россияне столкнулись с подорожанием овощей и фруктов в начале 2026 года. По данным Росстата, за первые двенадцать дней месяца лидерами роста стали огурцы (плюс 21,3%) и помидоры (плюс 13,6%). Значительно прибавили в стоимости картофель (плюс 5,8%), капуста (плюс 4%), морковь (плюс 3,8%), свекла и лук (оба – плюс 3,6%), а также яблоки (плюс 2,4%) и бананы (плюс 0,9%).

Картина с ценами в разных регионах страны неоднородна. По данным "Российской газеты", во Владивостоке стоимость огурцов варьировалась от 235 до 500 рублей за килограмм, что частично объясняется поставками из соседнего Китая. В Новосибирске журналисты нашли средние пупырчатые огурцы от местного тепличного комбината примерно за 587 рублей за килограмм. При этом в одной из федеральных сетей рассказали о дефиците огурцов, так как теплицы высевают новый материал.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что направили запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта для анализа данных об объемах производства, себестоимости и ценах. После изучения этой информации при необходимости могут быть приняты меры антимонопольного реагирования, подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе же пояснили, что текущий рост цен на овощи является сезонным. При этом за счет увеличения внутреннего производства ситуация на рынке остается стабильной. В министерстве подчеркнули, что по сравнению с ценами годичной давности томаты подешевели на 21,6%, а огурцы – на 9,9%. Розничные цены также сохраняются ниже уровня 2025 года.

Для сглаживания сезонных колебаний ведомство активно продвигает практику долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между производителями и ритейлом. Дополнительную стабильность отрасли обеспечивает господдержка: в 2025 году на развитие овощеводства и картофелеводства было выделено 3,7 млрд рублей, включая субсидии на гектар и компенсацию затрат на модернизацию хранилищ.

Сезонные колебания

Средние розничные цены на огурцы в России достигли 317,2 рубля за килограмм, продемонстрировав рост на 5,7% за неделю. Такой темп заметно опережает подорожание других овощей и фруктов, пояснил "Парламентской газете" генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

"Недельный рост цен связан с сезонными факторами – в это время года предложение огурцов низкое. В прошлые годы в этот период цены также росли", – рассказал эксперт.

По его мнению, такая динамика является стандартной для данного времени года. Плугов дал прогноз на ближайшие месяцы: рост цен на огурцы продолжится до конца февраля и достигнет пиковых значений, после чего ситуация начнет меняться.





Алексей Плугов генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" В условиях увеличения светового дня начнется не только расширение производства в зимних теплицах, но и сезон производства в малых формах хозяйствования, в некапитальных строениях – парниках, пленочных теплицах и тому подобное.

По мнению специалиста, это приведет к постепенному снижению стоимости, которое станет особенно ощутимым к апрелю, а ослабление цен продлится вплоть до сентября. В целом же, на овощном рынке рекордного роста стоимости этой зимой не ожидается благодаря хорошему урожаю, подчеркнул Плугов

Эксперт также прокомментировал ситуацию с другими культурами. Например, цены на кабачки после взлета, вызванного сокращением импортных поставок, должны снизиться в ближайшие 3–4 недели. В то же время стоимость баклажанов продолжает падать из-за значительного завоза этой культуры в РФ, заключил Плугов.

Доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов в качестве одной из причин выделил также инфляционный процесс.

"Когда в экономике в целом цены растут, то с большой долей вероятности дорожает и каждый конкретный товар, если рассматривать достаточно длительный период. Конечно, бывают исключения, например, на некоторые виды электроники цены могут падать, но это скорее частные случаи", – рассказал Бессонов.

Он уточнил, что основные причины общего роста стоимости товаров – увеличение издержек производителей и рост доходов населения, что усиливает спрос.

"Также овощи – это сезонный продукт. Летом овощи, которые растут в открытом грунте, производятся легче и дешевле, чем зимой, когда требуются теплицы и большие расходы на обогрев. Поэтому зимой мы традиционно наблюдаем сезонный рост цен, а летом – спад", – пояснил эксперт.

При этом на тепличные овощи, такие как помидоры и огурцы, сильно влияют погодные условия.





Владимир Бессонов доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Например, в конце 2024 года было аномально тепло, что снижало затраты на отопление теплиц. В январе и феврале 2026-го наступили сильные холода, что, наоборот, увеличило эти расходы. Это один из локальных факторов, который внес свой вклад в недавний рост цен.

По его словам, в долгосрочном плане цены, скорее всего, будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции. Однако в течение года начнут происходить сезонные колебания: в какие-то месяцы стоимость может расти быстрее, в какие-то – медленнее или даже снижаться.

"Например, на овощи открытого грунта, такие как морковь или свекла, сильно влияет урожайность. Если нынешний год выдался урожайным, а предыдущий – нет, то на некоторые позиции цены могут и снизиться. Россия – зона рискованного земледелия, поэтому урожайность и, как следствие, цены могут заметно меняться от года к году", – добавил экономист.

Конкретно в 2026-м, по оценке эксперта, сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету, особенно к его концу.

"Также с наступлением тепла снизятся издержки на производство тепличных овощей, появятся первые урожаи овощей открытого грунта. Например, молодой картофель сначала может быть дорогим, но, когда его станет много, цены резко упадут. Обычно это происходит в конце лета или начале осени", – пояснил экономист.

Точные сроки и масштабы снижения всегда зависят от погодных условий в конкретном сезоне, а это уже в большей степени вопрос к природе, чем к экономике, резюмировал Бессонов.

