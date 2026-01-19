Эксперт Митрофанова: административный персонал может попасть под сокращения в 2026 году

Спрос на работников на российском рынке труда снизился до минимального уровня с 2019 года, заявили аналитики. Как это отразится на рынке труда и зарплатах, разбиралась Москва 24.

К концу ноября 2025 года работодатели заявили в службы занятости о потребности в 1,6 миллиона работников, что является минимальным показателем с 2019-го. По сравнению с 2024-м число вакансий сократилось на 13%, тогда как в прошлом году почти шесть месяцев количество объявлений превышало 2 миллиона, сообщила газета "Известия".

Как отметили в аналитическом центре SuperJob, рынок труда возвращается к равновесию: за год число вакансий сократилось на 12%, а количество резюме выросло на 19%.

В декабре индекс hh.ru, отражающий соотношение резюме и вакансий, вырос почти до девяти против пяти годом ранее, что указывает на усиление конкуренции за рабочие места. При этом число открытых вакансий оказалось на 27% ниже уровня конца 2024 года, тогда как резюме стало больше на 37%.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа брокерской компании Ольги Беленькой, рынок труда, переживший "перегрев" в 2024 году, постепенно охлаждается. Однако этот процесс идет медленнее ожиданий, несмотря на замедление внутреннего спроса и ухудшение финансового положения компаний. При этом безработица в ноябре вернулась к историческому минимуму в 2,1%, а кадровый дефицит по-прежнему остается одним из ключевых ограничений для бизнеса.

Генеральный директор ВНИИ труда Владимир Смирнов отметил, что совокупность показателей указывает на высокую эффективность рынка труда. Численность занятых выросла до 75 миллионов человек против 73 миллионов в 2019 году, а скорость закрытия вакансий стала рекордной – в среднем 41 день против 57 дней в 2019-м.

Ранее HR-специалист Виктория Никольская заявила, что самые высокие зарплаты в 2026 году ожидаются в промышленности. При этом, по ее словам, в текущем году продолжится тенденция сокращения общего числа вакансий и усиления конкуренции из-за избытка офисных работников. Рост зарплат замедлится, так как работодатели будут ориентироваться на узких, дефицитных специалистов.

Ждать ли роста зарплат?

Безработица, долгое время остававшаяся на рекордно низком уровне, может несколько вырасти, однако прогнозы не предполагают ее критичного увеличения. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, ситуацию с занятостью можно охарактеризовать как достаточно неустойчивую.

"Она связана с завершением периода так называемого горячего рынка труда, когда доминировала озабоченность нехваткой кадров", – объяснил эксперт.

Он рассказал, что в течение второго полугодия 2025-го работодатели начали активно приспосабливаться к вызовам, смещая фокус с постоянного поиска новых сотрудников на внутренние резервы.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий Адаптация идет по нескольким направлениям: оптимизация производственных процессов, повышение внимания к росту производительности труда, ставка на удержание и дополнительное обучение существующего персонала. Этот сформировавшийся тренд уже оказывает серьезное влияние на динамику зарплат и, судя по всему, будет определять ситуацию в ближайшем будущем.

При этом эксперт пояснил, что наиболее ощутимым последствием становится изменение политики в области оплаты труда. Если ранее были распространены планы по широкой индексации, то во второй половине 2025 года работодатели все чаще стали говорить о точечных и локальных повышениях, ориентированных только на отдельных критически важных работников или дефицитные профессии.

"Эта тенденция, по всей видимости, перейдет и на следующий год, что означает окончание периода массового роста доходов. Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста. Ожидается, что в 2026 году номинальное увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м, составив, по разным оценкам, порядка 14–16%", – добавил Масленников.

При этом динамика заработных плат может быть крайне неравномерной по отраслям, квалификациям и категориям работников.

"Это приведет к увеличению разрыва в доходах: ценные, высококвалифицированные специалисты в критически важных для бизнеса сферах могут по-прежнему рассчитывать на повышение, в то время как доходы широких слоев работников массовых профессий фактически заморозятся", – заключил он.

При этом в настоящее время рынок труда демонстрирует явные признаки охлаждения и сдвига в пользу работодателя, рассказала в беседе с Москвой 24 учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

"Количество вакансий повсеместно снижается, а на одну открытую позицию в среднем приходится около восьми резюме. Однако это не свидетельствует о росте безработицы в классическом понимании. Большинство соискателей, размещающих резюме, уже имеют работу, но находятся в активном поиске из-за неудовлетворенности текущими условиями", – пояснила она.

Эксперт подтвердила, что работодатели в массовом порядке свернули или приостановили программы подбора, которые были активны в предыдущие годы.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Следовательно, рынок далек от того, чтобы быть "рынком кандидата", и разговоры о тотальном дефиците кадров не отражают реальности. Напротив, это "рынок работодателя", где многие компании даже планируют сокращения.

По ее мнению, эта ситуация ведет к нескольким важным последствиям для соискателей.

"Во-первых, трудоустройство, особенно тех, кто потерял работу, становится сложнее. Во-вторых, ожидания относительно роста зарплат должны быть скорректированы. Наблюдается и обратный тренд: работодатели получают возможность заменять текущих сотрудников на более дешевых или более квалифицированных, но за те же деньги, выбирая из очереди соискателей", – рассказала специалист.

В качестве примера она привела ситуацию с IT-специалистами, где недавний бум, когда за кадрами активно "гонялись" и предлагали рост доходов на 30% в год, сменился резким охлаждением.

"Сегодня исключением являются лишь единицы с уникальными компетенциями. Это правило распространяется на любую сферу", – добавила Митрофанова.

По ее словам, наиболее уязвимыми группами в новой реальности становятся административный и низкоквалифицированный персонал. Автоматизация и цифровизация ведут к высвобождению таких кадров.

При этом единственной устойчивой стратегией в современных условиях является постоянное инвестирование в собственный человеческий капитал. Непрерывное образование, повышение квалификации, накопление конкретных профессиональных результатов – это то, что формирует реальную ценность специалиста, резюмировала эксперт.

