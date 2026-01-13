Форма поиска по сайту

13 января, 16:35

Общество
Эксперт Никольская: самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности

HR-специалист назвала самую высокооплачиваемую сферу в 2026 году

Фото: depositphotos/daksel

Самые высокие зарплаты в 2026 году ожидаются в сфере промышленности. Об этом рассказала HR-специалист Виктория Никольская в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, в текущем году рынок труда изменится из-за избытка офисных работников и повышенного спроса на специалистов вышеуказанного сектора.

При этом в СМИ ранее писали, что в 2026-м россиян ждет замедление роста зарплат, поскольку работодатели будут ориентироваться на узких и дефицитных специалистов.

Никольская подтвердила прогноз, заявив, что в новом году сохранится тенденция, начавшаяся в 2025-м: общее число вакансий будет сокращаться, а конкуренция на рынке усилится. Однако наибольший спрос останется в промышленности, производстве и логистике.

"Во всех остальных сферах сейчас наблюдается избыток кадров, поэтому рост зарплат не ожидается. Исключение составляют редкие специалисты, обладающие уникальными компетенциями. А вот офисные работники и IT-специалисты уже не так ценятся на рынке труда", – подчеркнула эксперт.

Таким образом, для большинства категорий сотрудников 2026 год не принесет значительного увеличения доходов, отметила она, добавив, что основной рост зарплат возможен только в тех сегментах, где существует реальный дефицит кадров.

Немногим ранее группа депутатов подготовила законопроект, обязывающий всех коммерческих работодателей ежегодно повышать зарплаты сотрудникам. При этом минимальный размер индексации должен соответствовать уровню инфляции за прошлый год.

По мнению авторов проекта, такие изменения создадут понятный и предсказуемый механизм повышения реальных доходов граждан, сократят число трудовых споров и обеспечат единообразие в применении норм об индексации по всей России.

