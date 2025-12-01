Росстат заявил о сокращении разницы зарплат в РФ до минимума за четверть века

Фото: depositphotos/Fascinadora

Разница заработка высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников в России сократилась до 12,7 раза, что стало минимальным показателем за четверть века. В 2000 году эта отметка превышала 30 раз, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Аналитик Екатерина Косарева предположила, что разрыв уменьшился из-за роста низких зарплат. В свою очередь, специалист по макроэкономическому анализу Ольга Беленькая отметила, что сейчас работодателей меньше интересуют высокооплачиваемые сотрудники. На данный момент спрос есть на представителей рабочих специальностей, водителей и курьеров.

Также повлиять на изменение разницы зарплат могли структурные перемены на рынке труда. В частности, речь идет о повышении МРОТ, который в следующем году вырастет на 20% и составит 27 093 рубля.

При этом во многих европейских странах разрыв между зарплатами меньше, чем в России. Этот показатель ниже и у некоторых соседей РФ. По словам Косаревой, в Казахстане разница достигла 6 раз, а в Белоруссии – 6,1 раза.

Однако, добавила эксперт, нельзя сказать, что Россия отстает от других стран. Например, в Китае разница между зарплатами составила около 14 раз. Это естественно для стран, в которых активно развиваются технологии, а также присутствует высокая внутренняя дифференциация.

Ранее стало известно, что средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей в четырех российских регионах. Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в экономике в Чукотском автономном округе составила 192 934 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе – 173 480 рублей, в Москве – 161 100 рублей, а в Магаданской области – 152 498 рублей.

