Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 10:13

Общество

Росстат заявил о сокращении разницы зарплат в РФ до минимума за четверть века

Фото: depositphotos/Fascinadora

Разница заработка высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников в России сократилась до 12,7 раза, что стало минимальным показателем за четверть века. В 2000 году эта отметка превышала 30 раз, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Аналитик Екатерина Косарева предположила, что разрыв уменьшился из-за роста низких зарплат. В свою очередь, специалист по макроэкономическому анализу Ольга Беленькая отметила, что сейчас работодателей меньше интересуют высокооплачиваемые сотрудники. На данный момент спрос есть на представителей рабочих специальностей, водителей и курьеров.

Также повлиять на изменение разницы зарплат могли структурные перемены на рынке труда. В частности, речь идет о повышении МРОТ, который в следующем году вырастет на 20% и составит 27 093 рубля.

При этом во многих европейских странах разрыв между зарплатами меньше, чем в России. Этот показатель ниже и у некоторых соседей РФ. По словам Косаревой, в Казахстане разница достигла 6 раз, а в Белоруссии – 6,1 раза.

Однако, добавила эксперт, нельзя сказать, что Россия отстает от других стран. Например, в Китае разница между зарплатами составила около 14 раз. Это естественно для стран, в которых активно развиваются технологии, а также присутствует высокая внутренняя дифференциация.

Ранее стало известно, что средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей в четырех российских регионах. Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в экономике в Чукотском автономном округе составила 192 934 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе – 173 480 рублей, в Москве – 161 100 рублей, а в Магаданской области – 152 498 рублей.

Читайте также


общество

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика