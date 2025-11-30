Средние зарплаты свыше 150 тыс рублей зафиксированы в четырех регионах России

Фото: depositphotos/daksel

Средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей зафиксированы в четырех регионах России, передает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в экономике в Чукотском автономном округе составила 192 934 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 173 480 рублей, в Москве – 161 100 рублей, а в Магаданской области – 152 498 рублей.

Средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей также зафиксированы в Санкт-Петербурге, на Камчатке, в Сахалинской и Мурманской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

Ранее стало известно, что количество рабочих мест в Москве за последние годы выросло на 44%, в то время как по России этот показатель увеличился только на 5%. Число высокопроизводительных мест в столице выросло почти в 2,7 раза, до 3,6 миллиона, что составляет 14% от их общего количества в стране. Такая динамика наблюдается на фоне роста бизнес-активности – в 2010–2024 годах число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей (ИП), увеличилось на 26,5%.

