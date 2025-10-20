Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество рабочих мест в Москве за последние годы выросло на 44%, до 10 миллионов. Всего по России этот показатель увеличился лишь на 5%, передает газета "Ведомости".

Число высокопроизводительных мест выросло почти в 2,7 раза, до 3,6 миллиона, что составляет 14% от их общего количества в страна. Такая динамика наблюдается на фоне роста бизнес-активности – в 2010–2024 годах число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей (ИП), увеличилось на 26,5%.

На фоне роста рабочих мест уровень безработицы в Москве ниже общероссийского. В 2024 году он составил 0,3 против 0,4% в 2013-м.

Экономика и потребление

Среднегодовые темпы рост реальных располагаемых доход населения в 2010–2023 годах в городе составили 1,92 против 1,83% в целом по РФ из-за существенного большего их снижения в столице в 2014–2015 годах.

В 2021–2024 годах показатель в городе увеличивался в среднем на 8,5% каждый год по сравнению с ростом на 5,3% в целом по стране. Размер реальной начисленной зарплаты увеличился в среднем на 3,17% в столице по сравнению с 3,37% по России.

В 2010–2023 годах фактическое конечное потребление домохозяйств в Москве в расчете на душу населения увеличилось в 2,7 раза, до 1,1 миллиона рублей в год. Это на 84% больше, чем в среднем по РФ. При этом потребительские расходы домохозяйств в городе выросли в 2,9 раза, до 584 тысяч рублей на одного человека в год по сравнению с ростом в 2,6 раза в целом по стране.

Размер валового регионального продукта (ВРП) на душу населения столицы в 2010–2023 годах вырос в 2,4 раза, достигнув почти 2,5 миллиона рублей в год, что в 2,3 раза превышает средний показатель по российским регионам.

Валовая прибыль столичной экономики за этот период увеличилась в 3,8 раза, а в среднем по РФ – в 5 раз. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в экономику Москвы в 2012–2024 годах вырос в 8,5 раза, достигнут 1,6 триллиона рублей – почти 18% всех таких привлеченных средств.

На город приходится 44% всего российского экспорта и 44,8% – импорта. При этом последний в 2012–2021 годах вырос большими темпами в сравнении с экспортом – на 26,5 против 21,6%.

С 2010 по 2024 год налоговые поступления в столичный бюджет выросли в 4,75 раза, а в федеральный бюджет – в 2,7 раза. Доля налоговых поступлений из Москвы в российскую казну от всех регионов страны на этот период снизилась с 21 до 15%.

Строительство и транспорт

Помимо этого, темпы строительства жилой недвижимости в Москве существенно опережают общероссийские. Например, в прошлом году в столице ввели в эксплуатацию в 3,2 раза больше площади жилых домов в расчете на тысячу человек населения, чем в 2010-м, и в 4,5 раза больше квартир.

Тем не менее по обоим показателям столица уступает общероссийским значениям: 496 квадратных жилой площади и 8,9 квартиры на тысячу человек в Москве в 2024 году против 737 "квадратов" и 9,3 квартиры в целом по России. Всего же на одного москвича приходится 22,2 "квадрата" жилой площади (+19% с 2010 года) по сравнению с 29,4 "квадрата" в целом на одного россиянина (+30%).

Цена на жилье в Москве выше среднероссийских, однако темпы их роста за последние 15 лет на первичном рынке ниже. В частности, один квадратный метр в столице в новостройке во втором квартале этого года стоил в 2,9 раза больше, чем в начале 2010-го, в то время как в целом по РФ – в 4,2 раза дороже.

На вторичном рынке жилой недвижимости ситуация обратная: цены в 2010–2025 годах выросли в 2,9 раза в Москве и в 2,2 раза – в целом по стране.

Тем временем протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Москве с 2012 по 2024 год увеличилась на 21%, превысив 6,6 миллиона километров – 6% от общей протяженности в России.

С 2010 года в столице смертность в результате ДТП снизилась в 2,75 раза, до 2,6 человека на 100 тысяч населения. В Подмосковье этот показатель сократился в 3,7 раза, а в целом по РФ – в 1,9 раза.

Общество и демография

Согласно данным Росстата, в 1990 году население столицы составляло почти 8,9 миллиона человек. К 2010-му оно увеличилось на 28,2%, достигнув 11,4 миллиона человек. За последующие 15 лет количество постоянных жителей выросло еще на 16,6%, до 13,3 миллиона человек – 9% от всех россиян.

Величина прожиточного минимума в Москве на 35% превышает средний показатель по стране. При этом число москвичей, чьи доходы находятся ниже этого уровня, в 2010–2020 годах снизилось в 1,6 раза. В среднем по РФ этот показатель снизился на 2,4%.

По данным на 2025 год, в столице проживает более 3 миллионов пенсионеров – почти 22,6% от общего населений города. За 15 лет их количество снизилось на 36%, в то время как в среднем по стране выросло на 0,06%. Также число получателей материнского капитала с 2021 по 2024 год увеличилось почти в 1,8 раза – 326 494 человека.

За последние 15 лет темпы ввода новых мест в общеобразовательных организациях в столице опережали общероссийские (16,7 против 12%). За последние 8 лет количество классов в столичных школах увеличилось на 21,5%, а число учеников – на 31,5%. Всего по стране рост составил 8,5 и 18,2% соответственно. В целом уровень образования в Москве в 2024 году достиг 97,2% по сравнению с 78,3% по России, следует из данных Минпросвещения.

Несмотря на то что темпы ввода новых мест в дошкольных учреждения столицы также опережают общероссийские (18,7 против 15,8%), общий уровень обеспеченности детей местами в таких организациях в 2010–2023 годах в Москве снизился на 2% и оказался на треть ниже, чем по России.

Между тем общее число тяжких и особо тяжких преступлений в Москве с 2010 по 2023 год при росте населения незначительно выросло – на 7%, а сама городская среда стала безопаснее. Количество таких деяний, совершенных в общественных местах в 2024 году, оказалось на 76,2% ниже, чем в 2011-м.

Культура и среда

Среднее число выставок в Москве снизилось с 2,75 на 10 тысяч населения в 2013 году до 2,01 в 2024-м. В это же время в Санкт-Петербурге показатель вырос с 2,2 до 3,37, а в целом по РФ – с 4,02 до 5,59.

Кроме того, сократилось и среднее количество зрителей спектаклей: 547 человек в 2024-м в расчете на тысячу населений против 624 человек в 2013-м.

С включением в состав столицы ТиНАО общая площадь зеленых насаждений увеличилась в 4,1 раза. до 121 760 гектаров. Однако в 2024 году эта площадь сократилась до 109 тысяч гектаров. Протяженность улиц, проездов и набережных увеличилась на 30% по сравнению с 2022 годом и на 50% – с 2010-м.

Ранее президиум столичного правительства утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на 2026–2028 годы. Предварительно, в 2025 году столица сохраняет рост по всем основным показателям социально-экономического развития. Это подтверждает высокий уровень устойчивости городской экономики.