Девять московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сразу 9 столичных технопарков вошли в список лучших в России по версии Национального рейтинга технопарков, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в списке отмечен 41 технопарк из 23 регионов страны. В текущем, 2025 году технопарки Москвы "Элма" и "Семеновский" оказались в пятерке лидеров. Кроме того, в прошлом году в общий перечень вошли только 8 технопарков Москвы.

В 2025 году методика оценки сместила акцент в сторону квалификации управляющих компаний, а также их опыта в привлечении господдержки и в практике создания научно-производственных центров, включая сферу беспилотных авиационных систем. Еще одним критерием для внесения в рейтинг стал акцент на наличии у компаний разработанной стратегии низкоуглеродного развития.

Технопарк "Элма" расположен в центре Зеленограда, напротив Большого Городского пруда. Общая площадь всех помещений технопарка превышает 60 тысяч "квадратов". Компании комплекса специализируются на приборостроении – всего здесь работает свыше 160 фирм-резидентов, где трудятся более 5 тысяч человек. Одна из таких компаний наладила серийное производство персональных 3D-принтеров и ведет научные исследования в области аддитивных технологий.

Технопарк "Семеновский" является крупнейшим IT-технопарком на востоке Москвы. Он расположен неподалеку от метро "Электрозаводская" и "Семеновская", а общая площадь помещений технопарка превышает 33 тысячи квадратных метров.

На территории в около 4 гектаров находится более 20 малоэтажных строений, некоторые из них являются охраняемыми памятниками архитектуры. Здесь же трудятся свыше 3 тысяч сотрудников, которые работают в более 40 предприятиях-резидентах.

В текущем году список столичных технопарков пополнили еще четыре площадки. Такой статус присвоили НИИ электронной вычислительной техники и специализированному НИИ приборостроения, а два проекта по строительству технопарков получили статус инвестиционного приоритетного проекта: многофункциональный комплекс на территории центра "Сколково" и технопарк "707".

Также в 2025 году завершили строительство технопарков "Рябиновая, 44", "СТМП-Зеленоград" и "НТВ". Всего за 9 месяцев 2025-го количество рабочих мест в комплексах удалось увеличить до 76 тысяч.

В настоящий момент в столице создано 49 технопарков, где работает свыше 2 тысяч компаний. Всего к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию пространства площадью 2,5 миллиона квадратных метров.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы возведут первый четырехэтажный промышленный технопарк "АФИ Пром Алтуфьево". Его построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Ключевая особенность будущего здания – четыре этажа с интегрированными авторампами. Это позволит среднетоннажному транспорту напрямую заезжать на верхние этажи по винтовым пандусам и оптимизировать логистику внутри технопарка.

