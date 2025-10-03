03 октября, 09:34Мэр Москвы
Собянин присвоил статус технопарка СНИИ приборостроения ГК "Росатом"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин присвоил статус технопарка Специализированному НИИ приборостроения (СНИИП) госкорпорации "Росатом", который находится в столичном районе Щукино. Мэр написал об этом в своем канале в МАХ.
СНИИП занимается производством инструментов и приборов для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. Сейчас в технопарке размещены 24 компании-резидента и больше 850 сотрудников.
Собянин подчеркнул, что в планах – расширение и обновление парка метрологического оборудования, а также возможностей Центра испытаний экспериментальных разработок.
Кроме того, технопарк с нуля построят в Инновационном центре "Сколково", под него выделили около 1 гектара земли.
"Основными резидентами площадки станут организации, занятые наукой и производством в сфере противопожарной безопасности", – отметил мэр.
Многофункциональный комплекс будет совмещен с пожарным депо, благодаря ему будет создано более 230 рабочих мест. Помимо этого, статус инвестиционного приоритетного проекта даст инвестору возможность обнулить ставку налога на имущество, а арендная ставка земельного участка снизится до 0,01% от кадастровой стоимости.
Открытие технопарка "Сколково" планируется в 2027 году. Всего в Москве создано 49 технопарков, в которых работают более 2,2 тысячи компаний.
Ранее Собянин рассказывал, что столица продолжает создавать платформу для технологического развития и научных прорывов. В 2024 году технопарки города инвестировали свыше 80 миллиардов рублей в строительство и обновление офисных, лабораторных и производственных помещений, а также в замену инженерных систем и закупку новейших приборов.