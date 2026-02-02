Форма поиска по сайту

02 февраля, 17:37

Происшествия

Хинштейна отправили на реабилитацию после ДТП домой

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем телеграм-канале, что после ДТП продолжает лечение дома, где одну из комнат пришлось переоборудовать под больничную палату.

По его словам, восстановление займет время из-за серьезности полученных травм. Как рассказал глава региона, его выписали из Курской областной клинической больницы и доставили домой 2 февраля. Пока о скором полном выздоровлении речи не идет.

"Определенное время на реабилитацию мне еще потребуется. Тем не менее я продолжаю держать руку на пульсе, нахожусь в постоянном контакте с коллегами по правительству, с главами, с коллегами из федерального центра", – отметил Хинштейн.

Губернатор также отметил невероятность того, что момент ДТП рядом на шоссе находилась бригада скорой. Он добавил, что медики оказали первую помощь и довезли до больницы.

"Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, а не случайно", – подчеркнул глава региона.

Хинштейн попал в ДТП 22 января. Авария произошла во время рабочей поездки в Конышевский район. По словам главы региона, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Позже он рассказал, что получил перелом бедренной кости и перенес операцию. Губернатор добавил, что отказался от транспортировки в Москву и будет лечиться на Курской земле.

происшествияполитикаДТПрегионы

