Путин позвонит пострадавшему в ДТП Хинштейну

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин планирует позвонить пострадавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль сразу связался с Хинштейном и передал пожелания главы государства о скорейшем восстановлении.

Глава Курской области попал в ДТП 22 января. Авария произошла во время рабочей поездки в Конышевский район. Погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Сам Хинштейн позже рассказал, что получил перелом бедренной кости. Он также отметил, что будет "держать руку на пульсе", несмотря на то что врачи рекомендовали пока воздержаться от рабочих контактов.

Губернатор добавил, что отказался от транспортировки в Москву и будет лечиться на Курской земле.