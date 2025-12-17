Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:19

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с мэром подмосковного Реутова

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

В Нижегородской области после смертельного ДТП с главой администрации подмосковного Реутова следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ведомство уточнило, что дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В свою очередь, источник в правоохранительных органах добавил, что ДТП, в котором Науменко получил тяжелые травмы, произошло 7 декабря около 09:25 на 55-м километре автодороги М-12 Восток – Москва – Казань Навашинского городского округа.

"Водитель автомобиля Voyah не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Камаз", – отметил он.

В результате столкновения водитель легковушки и двое его пассажиров 1985 года рождения получили травмы. Одного из пассажиров с многочисленными травмами госпитализировали в медучреждение.

О ДТП с главой администрации Реутова стало известно 9 декабря. После случившегося его доставили в реанимацию в московскую больницу. Там Науменко впал в кому. Врачи зафиксировали у него отек мозга. В НИИ Склифосовского состояние Науменко оценивали как крайне тяжелое.

Науменко скончался в возрасте 39 лет 13 декабря.

