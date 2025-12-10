Глава СК РФ намерен завести дело на совершившего ДТП судью Гришина

Фото: sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с запросом о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, совершившего ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Ведомство провело проверку в отношении Гришина по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью.

Глава СК попросил коллегию о согласии на возбуждение уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

ДТП произошло 20 апреля. Гришин, управляя автомобилем Land Rover Freelander 2, двигался по трассе М-8 "Холмогоры" со скоростью 100 километров в час при разрешенных 90 километрах в час. Нарушая правила, он выехал на встречную полосу для обгона на перекрестке и столкнулся с автомобилем Renault RS, который в этот момент совершал разрешенный поворот налево.

В результате ДТП водитель Renault и его супруга получили серьезные травмы. Сам судья не пострадал.

Ранее водитель автомобиля Ford сбил насмерть ребенка в ТиНАО на Новостроевской улице возле дома № 6. Восьмилетний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте. Ребенок скончался от полученных травм.