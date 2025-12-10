CEE: "люди-хоббиты" вымерли из-за сокращения осадков

Фото: 123RF.com/armmypicca

Карликовые древние люди Homo floresiensis, известные как "хоббиты", вымерли из-за резкого уменьшения осадков на острове Флорес около 50 тысяч лет назад. Об этом сообщает журнал Communications Earth&Environment (CEE) со ссылкой на исследование ученых из Университета Гриффита в Австралии.

Останки Homo floresiensis были найдены в пещере Лян Буа на острове Флорес в Индонезии. Их рост ученые оценили в 1 метр, а объем головного мозга – в 400 кубических сантиметров.

Команда исследовала сталагмит из соседней пещеры Лян Луар. По соотношению магния и карбоната кальция эксперты восстановили динамику осадков на острове. В результате они выяснили, что среднегодовое количество осадков уменьшилось с 1 560 миллиметров 76 тысяч лет назад до 990 миллиметров 61 тысячу лет назад.

Кроме того, в тот момент шло сокращение популяции миниатюрных островных слонов (стегодонов), которые были основной добычей "хоббитов". Анализ зубов животных показал резкое снижение их численности, а полное исчезновение совпало с извержением вулкана около 50 тысяч лет назад. По мнению ученых, дефицит пресной воды и растительности привели к миграции стегодонов, а "хоббиты" могли пойти за ними.

Исследователи добавили, что движение к побережью могло повлиять на рост вероятности контактов между "хоббитами" и группами Homo sapiens, а конкуренция за ресурсы и конфликты могли ослабить "хоббитов".

Ранее в ЮАР обнаружили древние человеческие останки. По словам ученых, группа людей, которым принадлежат останки, оставалась генетически изолированной 200 тысяч лет. Отмечается, что ген этой популяции начал проявляться у человеческого вида только 1 400 лет назад.

