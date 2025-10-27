Археологи нашли более 50 скелетов возрастом до 900 лет в центре датского города

Фото: 123rf.com/alfazetchronicles

Датские археологи обнаружили более 50 скелетов в центральном районе города Орхус. Возраст некоторых находок может достигать 900 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного музея Моэсгор.

Скелеты увидели в процессе выкапывания ямы для контейнеров с отходами. Работы проводились в районе бывшей средневековой церкви Святого Олафа у исторического кладбища.

Церковь назвали в честь вождя викингов и короля Норвегии Олафа Харальдссона, который поддерживал распространение христианства в Скандинавии. В 1548 году она разрушилась из-за шторма, а на кладбище продолжали хоронить вплоть до 1813 года.

По словам археолога Ханса Скова, в челюстях некоторых скелетов находились монеты. Исследователь древностей предположил, что их клали в рот покойнику для перехода в загробный мир. Как считают ученые, находка позволяет больше узнать о жизни датчан в период конца эпохи викингов и начала Средневековья.

