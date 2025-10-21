Гробница Тутанхамона в Египте оказалась под угрозой обрушения

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Гробница Тутанхамона находится под угрозой разрушения, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature's npj Heritage Science.

Профессор из Каирского университета Сайеда Хемеда указал на то, что усыпальница, которой больше 3 300 лет, страдает от глубоких трещин, деформации пород, роста грибка и ослабления сводов. Они вызваны повышенной влажностью.

По его словам, наблюдается опасная комбинация – геологическая нестабильность, следы древних наводнений и воздействие туризма. Все это может привести к необратимым разрушениям.

При этом современный кризис начался еще в 1994 году – мощные дожди вызвали наводнение, затопившее Долину царей, а потоки ила и воды проникли в нижние участки, где находится гробница. Захоронение высечено в сланцевой породе Эсна – данный тип камня может расширяться при увлажнении и сжиматься при высыхании. Это привело к постепенному разрушению стен и потолка.

В результате паводковые воды создали в усыпальнице замкнутый микроклимат с повышенной влажностью, который стал идеальной средой для грибка, разрушающего фрески. Помимо этого, на потолке и входе есть трещина, через которую просачивается вода. Росписи, которые изображают путь Тутанхамона в загробный мир, покрываются пятнами, отслаиваются и выцветают.

Исследователи провели трехмерный анализ устойчивости с помощью программного комплекса PLAXIS 3D. Он показал, что свод гробницы испытывает вертикальные сжимающие нагрузки до 1 660 кН/м², хотя безопасный предел – 1 000 кН/м².

"Трещины, начинающиеся в горах над долиной, распространяются даже до района Дейр-эль-Бахри. Если один из каменных массивов обрушится, это может повредить не только гробницу Тутанхамона, но и соседние усыпальницы XVIII династии", – отметил специалист по реставрации археологических сооружений, профессор Мохамед Атия Хаваш.

Известно, что археологи давно отмечали, что данная усыпальница является нетипичной для царя гробницей. Она состоит из входа, преддверия, погребальной камеры и сокровищницы и, скорее всего, была перестроена из частной усыпальницы, так как юный фараон внезапно скончался около 1323 года до нашей эры.

Поспешность может объяснять, почему помещения меньшего размера, а также отсутствие инженерных укреплений и близкое расположение к поверхности.

Гробница Тутанхамона является не только археологическим объектом, но и символом Египта и одним из самых узнаваемых открытий в истории науки. Загадка молодого фараона вдохновляет поколения ученых, хотя с ее обнаружения прошло больше века.

"Если мы потеряем гробницу Тутанхамона, мы потеряем часть мировой памяти", – указал Хемеда.

Власти Египта совместно с ЮНЕСКО инициировали программу консервации. Она включает в себя постоянный мониторинг влажности и температуры, установку датчиков деформации в трещинах, ограничение доступа туристов и внедрение цифровых копий гробницы, а также проект по дренажу склонов долины для предотвращения будущих наводнений.

Однако эти меры могут оказаться временным решением, если не будет масштабного укрепления горных пород и дренажной системы.

