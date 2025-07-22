Bloomberg: Вестминстерский дворец находится в аварийном состоянии

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Вестминстерский дворец, в котором британский парламент проводит заседания, находится в аварийном состоянии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на обозревателя Bloomberg Розу Принс.

Автор материала указала на наличие мышей в здании и возможности пожара в нем. Тем не менее реставрация дворца пока не входит в приоритетные задачи правительства Великобритании. По данным Принс, восстановление объекта заняло бы примерно 19–28 лет.

Кроме того, если в 2022 году ремонтные работы оценивались в 7–13 миллиардов фунтов стерлингов, то в настоящий момент обновление дворца потребует 2 миллиарда фунтов стерлингов в год. Журналистка отметила, что в здании прорывает трубы, замыкает провода, а каменная кладка фрагментами падает на землю.

"Это чудо, что никто до сих пор не погиб. Эксперты предупреждают, что все здание может вспыхнуть в любую минуту, как Нотр-Дам (собор Парижской Богоматери во Франции. – Прим. ред.)", – отметила Принс.

Она также уточнила, что пока неясно, где будет проходить заседание парламента, если ремонт дворца все же начнется. Несмотря на предстоящее в Великобритании увеличение налогов и "болезненное сокращение социальных пособий", парламентарии должны принять решение о восстановлении здания в срок, поскольку объект "буквально рушится".

Ранее специалисты оценили как аварийное состояние кирпичных стен малых коллекторов Мавзолея Ленина в Москве. Такую же оценку получили и стены спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г", однако техническое состояние объекта было признано ограничено работоспособным.

Из-за этого министерство культуры России заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК "ЕКС" на проведение реставрации в мавзолее. Общая площадь здания составляет почти 3,2 тысячи квадратных метров. Оно состоит из трех этажей, включая один подземный.