В Таганском районе отреставрируют дом XIX века

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Пустовавший долгое время усадебный дом XIX века в Серебряническом переулке в Москве отреставрируют, передает портал мэра и правительства столицы.

Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку соответствующей проектной документации.

Здание возвели в конце XVIII века. Дом соответствует архитектурному стилю неоклассицизм. При его строительстве использовали руст, карнизы, сандрики, наличники и лепной декор. В XIX веке здание меняли и достраивали.

Из-за того, что объект долго пустовал, ему необходимы восстановительные работы. К сохранению дома приступил его новый пользователь. Он также подал заявку, чтобы получить разрешение провести научно-исследовательские работы в здании.

После получения необходимого разрешения эксперты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности, разработают архитектурные и конструктивные решения.

Ранее у столицы выкупили деревянный особняк на Старой Басманной улице. По заключенному договору инвестору предстоит отреставрировать объект и приспособить его для современного использования.