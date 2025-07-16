Более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам отремонтируют в Москве

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Более 1,1 тысячи домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве , сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, одно из таких зданий находится в Весковском переулке (дом 4). Его возвели в 1901 году в стиле эклектики. На фасадах дома расположены декоративные элементы, а первый этаж отделен профилированным карнизом. Кроме того, здание венчают пинакли.

Реставрация началась с очистки фасада, восстановления кирпичной кладки, обработки мест замокания антигрибковыми составами.

Приведут в порядок балконы, отливы и откосы, а также отремонтируют подъезды и цоколь. Будут установлены плиты из минеральной ваты. Все деревянные конструкции будут обработаны огнебиозащитным составом. В настоящий момент в доме уже проложили новую электросеть.

В конце ремонта сандрики и пилястры покрасят в сигнальный белый, а стенам вернут изначальный цвет персикового крема.

Для здания индивидуальный проект разработал Фонд капитального ремонта Москвы, он предполагает использование современных отечественных материалов и технологий.

Отремонтируют 11-этажное жилое здание на улице Народного Ополчения (дом 54), которое построили в 1968 году. Сначала специалисты промыли открытые поверхности в кирпичном фасаде и восстановили поврежденные участки. Места намокания обработали антисептическими растворами.

На следующем этапе ремонта стены покроют специальной защитной пленкой, которая будет выдерживать перепады температур.

В ходе строительных работ в порядок приведут цоколь и подъезды, откосы, установят новые стеклопакеты в местах общего пользования. В доме обновят систему электроснабжения, а также стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и магистрали водоотведения.

В 2025 году реставрация пройдет в панельном здании в проезде Одоевского (дом 7, корпус 7). 24-этажный дом был построен в 1996 году. Для того чтобы минимизировать неудобства, работы разбили на несколько этапов.

Сейчас строители уже промыли панели и отчистили межпанельные швы от старого заполнения. Позже места намокания обработают, утеплят межпанельные швы. Фасад покрасят в цвета "бледная сиена", "ржавчина" и "сигнальный белый".

В конце ремонта специалисты заменят напольное покрытие и балконные экраны, а в местах общего пользования установят современные оконные блоки. Будет отремонтирован цоколь, а также выполнено устройство новой асфальтобетонной отмостки.

Ранее стало известно, что по итогам торгов был определен инвестор, который займется реставрацией помещения памятника архитектуры "Жилой дом купцов Обуховых". Согласно охранным обязательствам, они должны быть не только отремонтированы, но и приспособлены под современное использование. Помещения занимают подвал, первый, второй и третий этажи строения.