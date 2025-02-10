Здание кинотеатра "Победа" отреставрируют в Таганском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве согласован проект приспособления объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Кинотеатр "Победа", расположенный в Таганском районе. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание, которое находится по адресу Абельмановская улица, дом 17А, было построено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. В настоящее время там работает Московский детский театр марионеток.

В рамках проекта предусмотрены не только приспособление, но и ремонтно-реставрационные работы на ОКН. В порядок приведут фасады, исторические интерьеры 1950-х годов, а также капитальные стены, перекрытия, опоры, лестницы и прочие декоративные элементы интерьеров.

В здании создадут два современных зрительных зала – универсальный с возможностью кинопоказа и театральный для проведения кукольных представлений, на 235 мест каждый. Кроме того, помещения оснастят современным оборудованием, оборудуют костюмерные, гримерные, мастерские, склады для реквизита, мебели и декораций, а также вспомогательные помещения.

Кроме того, здание приведут к современным нормам безопасности – сделают пути для эвакуации маломобильных граждан, установят пожарную сигнализацию для оповещения людей с нарушениями слуха, отметил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Ранее на севере столице был капитально отремонтирован дом в стиле советского неоклассицизма 1949 года постройки. Здание в Беговом проезде выстроено по индивидуальному проекту. Рабочие восстановили фасад, цоколь, входные группы, подвал и крышу сооружения.

