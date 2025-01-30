Собянин: в усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В усадьбе Кузьминки, самой большой по числу культурного наследия в столице, за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры, сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В рамках восстановления специалисты приведут в порядок центральные и главные строения усадьбы. В настоящее время реставраторы работают с 19 объектами, в том числе с восточным и западным флигелем Главного дома.

Мастера очистят от загрязнений элементы из белого камня, восстановят исторический лепной орнамент и крышу. Особое внимание будет уделено сохранению скульптур львов, которые украшают ограду парадного двора, входы во флигели и круглую пристань, отметил градоначальник.

На этих объектах уже демонтировали отмостки и удалили штукатурный слой, напольные покрытия, чтобы в будущем сделать новые. Специалисты работают с деревянными окнами и дверями, которые в дальнейшем вернут на свои места.

Кроме того, мастера занимаются созданием ваз для восточного фасада ванного домика. Купальню перестраивали в XX веке, однако после пожара ей потребовался еще один ремонт. Сейчас специалисты очистили белокаменные элементы этого объекта и восстановили кровлю. В дальнейшем они займутся реставрацией стен и потолков.

В "Птичнике", где до войны 1812 года находились экзотические птицы, тоже проведут работы. Мастера переделают здание под современные нужды.Они возьмут в реставрацию элементы из камня центрального и двух боковых крылец, цоколя и отмостки, обратил внимание Собянин.

В то же время крыша, окна, двери, лестницы, паркет и декор здания прачечной на Слободке нуждаются в комплексной реставрации. В одноарочном и трехарочном гротах работы идут с лета прошлого года. Там прошла откопка, в ходе которой специалисты установили гидроизоляцию и дренажные системы. Кроме того, объекты оштукатурили. На данный момент проводится обустройство подпорной плиты и реставрация кирпичной и белокаменной кладок.

Музыкальный павильон, украшенный конными фигурами Клодта, также восстановлен, подчеркнул мэр. В будущем на нем установят скульптуры Аполлона, играющего на лире, и двух муз, а также воссоздадут лепной декор и отреставрируют деревянный пол из лиственницы.

Работы над Львиной или Круглой пристанью на берегу Верхнего Кузьминского пруда завершатся до конца текущего года. Львы, украшающие ее, нуждаются в реставрации. Их уже сняли и отправили в мастерские. Также будут отремонтированы ограждения, восстановлены утраченные детали, очищены и перебраны чугунные плиты смотровой площадки.

Помимо этого, скульптуры с моста с грифонами временно переместятся в мастерские, а после завершения работ вернутся на свое место. Также будет обновлено покрытие моста и организован современный водоотвод. После реставрации появится архитектурно-художественная подсветка.

В ходе обновления усадьбы работы коснутся Оранжевой дачи, куда вновь установят деревянную двухъярусную люстру с подсвечниками в виде цветов лотоса. Также специалисты восстановят и Египетский павильон, который отстроен с мотивами древнеегипетского зодчества.

По словам Собянина в будущем усадьба станет пространством, где будут проводить концерты, выставки и экспозиции.

"Сегодня усадьба и окрестный парк – излюбленное место прогулок москвичей и туристов. На территории музея-заповедника находится и резиденция Деда Мороза, и музей К. Г. Паустовского", – заявил он.

На территории усадьбы находятся около 40 памятников архитектуры, построенных с конца XVIII до начала XX века. Все они имеют индивидуальный облик, который им подарили архитекторы и скульпторы Иван Жеребцов, Родион Казаков, Алессандро Жилярди и другие.

В Москве за 14 лет 734 объекта признали памятниками архитектуры. Такой статус обеспечивает госохрану: их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не могут проводить какие-либо работы без согласования с городом.

Один из таких объектов – царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, расположенный по адресу Ленинградский проспект, дом 31, строение 9. Здание возвели по проекту архитектора Александра Каминского, а его открытие было приурочено к коронации Александра III.