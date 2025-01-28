734 объекта в Москве признаны памятниками архитектуры за 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за 14 лет 734 объекта признали памятниками архитектуры. Такой статус обеспечивает госохрану: их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не могут проводить какие-либо работы без согласования с городом, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Один из таких объектов – царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, расположенный по адресу Ленинградский проспект, дом 31, строение 9. Здание возвели по проекту архитектора Александра Каминского, а его открытие было приурочено к коронации Александра III. Павильон сделали в русском стиле, украсили полихромными изразцами и декоративными элементами.

Также охранный статус получил Рижский вокзал, возведенный в 1899–1901 годах. Объект считается одним из самых примечательных архитектурных творений в Москве. Его построили в русском стиле с использованием элементов зодчества XVII века. Автор проекта – архитектор из Санкт-Петербурга Станислав Бржозовский, который спроектировал Витебский вокзал.

Рижский вокзал несколько раз менял свое название. До середины 1930-х годов он назывался Виндавским, затем Балтийским, а с 1942-го – Ржевским. Нынешнее название он получил в 1946 году.

Памятником архитектуры признан и главный дом усадьбы Прохоровых в Большом Трехгорном переулке. Двухэтажное здание возвели по проекту архитектора Романа Клейна. Оно является образцом неоклассической архитектуры XIX века с комплексом сохранившихся уникальных интерьеров.

Сейчас в главном доме проводится реставрация. Рабочим предстоит приспособить его к современному использованию, привести в порядок кирпичную кладку, а также исторические двери и печи.

Провести реставрационные работы планируется в еще одном здании – Рогожской амбулатории, или Городской лечебнице для приходящих больных имени Л. Н. Сумбула в Большом Рогожском переулке. Здание и ограду с пилонами возвели в 1903 году по проекту Николая Благовещенского. Архитектор выбрал для здания неорусский стиль.

В ходе реставрации рабочие отремонтируют фасады, лепной декор и центральный вход, восстановят утраченные элементы ограды. Внутри приведут в порядок лестницы, заменят старые окна на современные стеклопакеты.

В прошлом году список объектов культурного наследия пополнился домом купцов Шелаевых XVIII–XIX веков на площади Журавлева. До 1875 года в нем располагалась Покровская полицейская часть.

Еще одно здание, получившее в 2024 году охранный статус, – особняк Ольги Викентьевны Козловской на Поварской улице. Его построили в 1884 году по проекту архитектора Константина Андреева.

Кроме того, в 2023 году жилой дом Хлудова – Пантелеева на Земляном Валу стал 2-тысячным отреставрированным объектом в городе и лауреатом конкурса "Московская реставрация". Двухэтажное здание отремонтировали впервые за почти 180 лет.

В рамках работ специалисты привели в порядок кровлю, вернули фасадам исторический цвет, сохранили элементы нарядной лепнины, восстановили анфиладу комнат и другое. В 2024-м дом включили в реестр памятников культуры.

Помимо этого, статус охранного объекта в прошлом году получили палаты Гребенщиковых на Таганской улице – одно из старейших каменных зданий улицы с лепным декором. Оно стало лауреатом конкурса "Московская реставрация – 2024".

Ранее в столице капитально отремонтировали пять домов архитектора Иосифа Ловейко. Например, в Доме сотрудников Инжкоопстроя Наркомата легкой промышленности на Котельнической набережной восстановили фасад и подъезды, а также обновили инженерные системы. Во время ремонта были промыты поверхности дома и отреставрирован штукатурный слой.