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09 января, 11:00

Город

"Мой район. Новости": в доме на Петровско-Разумовском проезде завершен капитальный ремонт

"Мой район. Новости": в доме на Петровско-Разумовском проезде завершен капитальный ремонт

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В доме по Петровско-Разумовскому проезду в Савеловском районе столицы провели капитальный ремонт. Специалисты восстановили фасад, обновили подъезды и заменили электрику.

Пятиэтажное здание середины прошлого века сохранило свой исторический облик, включая арочные окна и декоративные элементы. Для реставрации использовали современные материалы и технологии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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