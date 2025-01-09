"Мой район. Новости": в доме на Петровско-Разумовском проезде завершен капитальный ремонт

В доме по Петровско-Разумовскому проезду в Савеловском районе столицы провели капитальный ремонт. Специалисты восстановили фасад, обновили подъезды и заменили электрику.

Пятиэтажное здание середины прошлого века сохранило свой исторический облик, включая арочные окна и декоративные элементы. Для реставрации использовали современные материалы и технологии.

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