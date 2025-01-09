09 января, 11:00Город
"Мой район. Новости": в доме на Петровско-Разумовском проезде завершен капитальный ремонт
В доме по Петровско-Разумовскому проезду в Савеловском районе столицы провели капитальный ремонт. Специалисты восстановили фасад, обновили подъезды и заменили электрику.
Пятиэтажное здание середины прошлого века сохранило свой исторический облик, включая арочные окна и декоративные элементы. Для реставрации использовали современные материалы и технологии.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".