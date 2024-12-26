Медведь Гром впал в спячку в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Медведь Гром из Московского зоопарка впал в зимнюю спячку, рассказала пресс-служба зоосада.

"Это говорит о том, что наш косолапый привык к новому месту и комфортно себя здесь чувствует. Зоологи и киперы приложили максимум усилий для адаптации нашего богатыря. К зимнему сезону Гром усиленно наедал вес и к началу спячки весил около 380 килограммов", – уточняется в публикации.

В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка совместно с Союзом зоопарков и аквариумов РФ, Народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей эвакуировали Грома из города Кременная в ЛНР. Там он на протяжении 10 лет жил на территории пивного завода, где о медведе заботились местные сотрудники.

Между тем в конце августа 2024 года спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию столичного зоопарка. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, в центре воспроизводства Грома поселили в тихом уголке, где зоологи соорудили для него искусственную берлогу.

