22 ноября, 19:49Регионы
Медведи в зоопарке Калининграда легли спать до весны
Фото: телеграм-канал "Калининградский зоопарк"
Четыре медведя из зоопарка в Калининграде впали в зимнюю спячку, из-за чего отменены показательные кормления, сообщил зоосад в своем телеграм-канале.
"Сопят и ни в какую выходить на улицу, а тем более показательно что-то есть, не желают", – добавила пресс-служба зоопарка.
Кормления для гостей отменены до весны 2025 года.
Ранее в Московском зоопарке белый медведь Терпей, который прибыл из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер.
Зоологи назначили Терпею поддерживающую терапию и разработали специальный рацион, в котором присутствуют живая рыба, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир и витаминно-минеральный комплекс.
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