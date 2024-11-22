Переехавший в Московский зоопарк пожилой белый медведь Терпей вышел в вольер

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Белый медведь Терпей, который прибыл в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Из внутреннего вольера ему предстояло пройти через вольер Айки и перейти во второй вольер, где когда-то жил Диксон. По пути следования хищника зоологи выложили различные лакомства – свежую рыбу, политую рыбьим жиром", – подчеркнул Московский зоопарк.

Зоологи назначили Терпею поддерживающую терапию и разработали специальный рацион, в котором присутствуют живая рыба, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир и витаминно-минеральный комплекс. Медведь уже начал принимать участие в ветеринарных тренингах, позволяя осмотреть свою ротовую полость и лапы.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, сейчас Терпей адаптируется на новом месте, где уже искупался в бассейне.

"Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие окошки-подглядки", – добавила она.

Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного белого медведя Терпея из Казани в Московский зоопарк в октябре.

Медведь жил в зооботаническом саду Казани временно, пока в Перми, откуда его доставили, строился новый вольер. При этом Росприроднадзор решил, что оптимальный вариант – перевезти хищника в Московский зоопарк, где могут обеспечить специальные условия содержания возрастных животных.

