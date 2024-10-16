Пожилой белый медведь Терпей из Казани поселился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного белого медведя Терпея из Казани в Московский зоопарк. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника", – уточнила она.

Радионова отметила, что медведь жил в зооботаническом саду Казани временно, пока в Перми, откуда его доставили, строился новый вольер.

"Для всех было очевидно, что Терпей стареет и требует особых условий содержания. Новый дом искали все вместе, объединив усилия Москвы, Перми, Казани", – написала она.

Росприроднадзор решил, что оптимальный вариант – перевезти хищника в Московский зоопарк. В столичном зоопарке могут обеспечить специальные условия содержания возрастных животных.

После перевозки ветврачи зоосада осмотрели Терпея и пришли к выводу, что хищник перенес дорогу хорошо. Сейчас он обживается в новом вольере.

Терпей поселился в казанском зооботаническом саду в конце 2019 года. Изначально там он должен был провести около двух лет. Однако в 2023 году в социальных сетях появились сообщения о том, что условия содержания медведя оставляют желать лучшего.

В связи с этим прокуратура Татарстана провела проверку и выяснила, что площадь и высота вольера животного не соответствуют установленным нормам.

Между тем медведь Гром из Московского зоопарка встретил первый снег. В пресс-службе зоосада рассказали, что Гром встретил ледяной град с гордо поднятым носом, выдыхая облачка горячего воздуха.

В октябре 2022 года спасателей эвакуировали Грома из города Кременная в ЛНР. Там он на протяжении 10 лет жил на территории пивного завода, где о медведе заботились местные сотрудники.