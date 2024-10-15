Тройня родилась у львицы в крымском сафари-парке "Тайган"

Фото: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

У львицы из крымского сафари-парка "Тайган" появилась на свет тройня. Об этом РИА Новости рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина.

По ее словам, львица родила двух мальчиков и девочку, которые на данный момент чувствуют себя хорошо и набирают вес.

Сафари-парк "Тайган" представляет собой частный парк львов, который является крупнейшим по коллекции хищников в Европе. Там содержится около 60 львов, в том числе редкие белые особи, и еще свыше 50 тигров. Кроме того, на территории зоопарка проживает сотня других животных.

Территория сафари-парка достигает 32 гектара: около 20 гектаров отведено для львов, а остальная часть выделена для стационарного зоопарка и детского контактного зоопарка.

Ранее национальный парк "Земля леопарда" заснял многодетную самку дальневосточного леопарда по имени Герда с детенышем. Она обрела популярность благодаря "выдающемуся материнскому инстинкту". За последние пять лет она вырастила три помета, в этом году впервые став бабушкой. Всего у нее уже семь потомков. Сейчас самка дальневосточного леопарда растит трех котят, им уже около года.

На представленных кадрах появляется Герда, за ней сразу же следует один из трех ее детенышей-подростков. Отмечается, что оба леопарда проявляют уверенное и спокойное поведение на своей территории. Этого удалось достичь благодаря усиленной охране от браконьерства и лесных пожаров, а также за счет обилия кормовой базы.

