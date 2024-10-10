Фотоловушка в Приморье впервые сняла многодетную самку леопарда с детенышем

Видео: телеграм-канал "Дирекция национального парка "Земля леопарда"

Многодетная самка дальневосточного леопарда по имени Герда впервые попала на видео с детенышем, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Герда обрела популярность благодаря "выдающемуся материнскому инстинкту". За последние пять лет она вырастила три помета, в этом году впервые став бабушкой. Всего у нее уже семь потомков. Сейчас самка дальневосточного леопарда растит трех котят, им уже около года.

На представленных кадрах появляется Герда, за ней сразу же следует один из трех ее детенышей-подростков. Отмечается, что оба леопарда проявляют уверенное и спокойное поведение на своей территории. Этого удалось достичь благодаря усиленной охране от браконьерства и лесных пожаров, а также за счет обилия кормовой базы.

Фотоловушкам удается поймать всех членов семьи Герды. Недавно определили пол ее старшего котенка – это самец. Скоро ему выберут имя.

Ранее дирекция парка заявила, что численность амурских тигров на "Земле леопарда" стабилизируется. Так, на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых амурских тигров. Это в пределах численности за аналогичный период предыдущего года – тогда было зафиксировано 58 хищников.

По мнению специалистов, популяция достигла емкости среды обитания и замедлила темпы роста. Актуальные показатели близки к максимальным, а дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов.