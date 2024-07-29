Численность амурских тигров на "Земле леопарда" стабилизируется

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На "Земле леопарда" отметили стабилизацию численности амурских тигров. Об этом рассказали в телеграм-канале дирекции заповедников.

29 июля отмечается Международный день тигра.

"В честь важного экологического праздника мы объявляем: на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых амурских тигров. Это в пределах численности за аналогичный период предыдущего года – тогда было зафиксировано 58 хищников", – говорится в сообщении.

По мнению специалистов, популяция достигла емкости среды обитания и замедлила темпы роста. Актуальные показатели близки к максимальным, а дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов.

Отмечается, что при этом сохраняется оптимальный баланс в соотношении полов – самок на 23% больше, чем самцов. Это является положительным признаком для популяции.

В будущем численность может колебаться в незначительных пределах относительно текущей отметки. Мониторинг будет продолжен, добавили в дирекции.

Телебашни по всей России поддержат акцию центра "Амурский тигр" с 26 июля по 1 августа включением архитектурно-художественной подсветки. Акция проводится к Международному дню тигра.

Ранее жители столицы выбрали имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Хищник получил имя Амур – за этот вариант проголосовали свыше 52% москвичей. Травмированного самца амурского тигра привезли в зоопарк в прошлом году.

