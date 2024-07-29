29 июля, 13:34Регионы
Численность амурских тигров на "Земле леопарда" стабилизируется
Фото: 123RF/veneratio
На "Земле леопарда" отметили стабилизацию численности амурских тигров. Об этом рассказали в телеграм-канале дирекции заповедников.
29 июля отмечается Международный день тигра.
"В честь важного экологического праздника мы объявляем: на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых амурских тигров. Это в пределах численности за аналогичный период предыдущего года – тогда было зафиксировано 58 хищников", – говорится в сообщении.
По мнению специалистов, популяция достигла емкости среды обитания и замедлила темпы роста. Актуальные показатели близки к максимальным, а дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов.
Отмечается, что при этом сохраняется оптимальный баланс в соотношении полов – самок на 23% больше, чем самцов. Это является положительным признаком для популяции.
В будущем численность может колебаться в незначительных пределах относительно текущей отметки. Мониторинг будет продолжен, добавили в дирекции.
Телебашни по всей России поддержат акцию центра "Амурский тигр" с 26 июля по 1 августа включением архитектурно-художественной подсветки. Акция проводится к Международному дню тигра.
Ранее жители столицы выбрали имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Хищник получил имя Амур – за этот вариант проголосовали свыше 52% москвичей. Травмированного самца амурского тигра привезли в зоопарк в прошлом году.
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