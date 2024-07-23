Телебашни в российских городах включат "тигриную" подсветку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в городах страны поддержат акцию к Международному дню тигра. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе сети.

Телебашни по всей России поддержат акцию центра "Амурский тигр" с 26 июля по 1 августа включением архитектурно-художественной подсветки. Останкинская телебашня в Москве покажет на медиафасаде логотип центра и изображения редких хищников. На башне в Благовещенке появятся надписи: "Тигр – символ Дальнего Востока" и "750 тигров в России", в Туле – тигриные следы и надпись: "Амурских тигров стало больше". Кроме того, в Омске световое панно телебашни превратится в зеленый лес, по которому пройдет семейство тигров, рассказали в пресс-службе РТРС.

"Тигриную" подсветку, надпись: "С Международным днем тигра", логотип центра и силуэты хищников также покажут на башнях РТРС в Биробиджане, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Калуге, Костроме, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Махачкале, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Международный день тигра каждый год отмечается 29 июля. Он призван повысить осведомление общества о проблеме исчезновения хищников и способах их защиты. Также, добавили в пресс-службе, 29 июля считается днем рождения центра "Амурский тигр". В этот день в 2013 году Владимир Путин объявил о создании организации по изучению, сохранению и восстановлению популяции амурского тигра.

Учредителем центра стало Русское географическое общество. Благодаря действиям российских специалистов за последнее десятилетие популяция редкого полосатого хищника выросла на треть и сейчас составляет около 750 особей, в том числе тигрят. Совместная акция центра "Амурский тигр" и РТРС проводится уже в четвертый раз.

Ранее горожане выбрали имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Голосование проходило на сайте проекта "Активный гражданин". Хищник получил имя Амур – за этот вариант проголосовали свыше 52% москвичей. Травмированного самца амурского тигра привезли в зоопарк в прошлом году. С тех пор он там получает необходимый уход.