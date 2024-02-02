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02 февраля, 15:41

Общество

В Приморье отловили нападавшего на собак амурского тигра

Фото: ТАСС/EPA/HARISH TYAGI

В Приморье отловили конфликтного краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Животное поймали в поселке Ясеневом Пожарского округа. Перед этим местным жителям рекомендовали закрыть собак в вольерах и не появляться на территориях, где установлены ловушки.

"По заключению экспертов, хищник, который не раз был замечен вблизи населенных пунктов и охотился на собак, старый. Будет помещен в реабилитационный центр в Алексеевке и обследован", – говорится в сообщении.

До этого в Пожарском районе Приморья убили краснокнижного тигра, его тушу расчленили и спрятали на территории леса. Проанализировав фото хищника, специалисты предположили, что он был взрослым и физически здоровым. По факту произошедшего организовали проверку.

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